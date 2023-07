Se hvor lynet slår ned med Yr

Vi i Yr-teamet ruller nå ut et helt nytt kart som lar deg se lynnedslag i sanntid. I første omgang er kartet kun tilgjengelig på nettsiden, men det kommer i løpet av høsten til mobilappene.



I Norge er lyn og torden et typisk sommerfenomen selv om det kan oppstå hele året. Vi ønsket derfor å gjøre klart en testversjon av lynkartet før fellesferien, sånn at dere får prøve kartet så tidlig som mulig. (Her finner du kartet.)

Lynkartet viser lynobservasjoner i nær sanntid i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Du kan se lynobservasjoner sekunder etter at de er registrert og opptil 24 timer tilbake i tid. De aller ferskeste lynobservasjonene er animerte og oransje, eldre observasjoner vises på kartet med to nyanser av lilla (1-60 minutter) og to nyanser av grått (1-24 timer).

Det er Meteorologisk institutt som har ansvar for sensornettverket for lynobservasjoner i Norge. For at en lynobservasjon skal komme med i kartet må den bli registrert av to eller flere sensorer vi får informasjon fra. En lynutladning har en «signatur» som gjør at sensorens programvare kan skille lynutladninger fra all verdens annen elektrisk støy. Treffsikkerheten på observasjonene er rundt 200 meter.

Tid, retning og en del annen informasjon om lynutladningene samles som en pakke informasjon som sendes inn til Meteorologisk institutt sine systemer. Her sorteres pakker fra alle sensorene og så grupperes de som hører sammen (til samme utladning). Jo flere sensorer programvaren kan bruke data fra, jo sikrere blir beregnet posisjon for lynutladningen.

En rekke nye værkart

Da Yr lanserte nye nettsider og mobilapper for noen år siden rendyrket vi vær tilknyttet et punkt. Sånn kunne man få presis værinformasjon om en million steder i Norge, og rundt 13 millioner steder på kloden.

Samtidig vet vi at det i mange sammenhenger er behov for å zoome ut fra et punkt for å få oversikt. Derfor har vi utviklet nye kart for nedbør og vind. Nedbørskartet forteller deg hvordan nedbøren beveger seg fra 90 minutter tilbake i tid til 90 minutter frem, mens vindkartet tar for seg omtrent 60 timer frem i tid.

Vi må understreke at vi foreløpig kun har lansert en testversjon av lynkartet. Det betyr at vi gjør kartet tilgjengelig for bruk selv om vi vet at det kan oppstå feil. Dersom du har innspill til oss er det best å bruke dette skjemaet.

Her kan du teste lynkartet – husk at det foreløpig bare er tilgjengelig i nettleser.