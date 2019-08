Nå kan du bli digital ordfører

NRK har alliert seg med gamere for å la tre lag konkurrere om velgernes gunst i Narvik, Hamar, og Molde. Og du kan prøve selv eller komme med innspill til hva lagene bør gjøre!

For fire år siden ble bysimulatorspillet «Cities: Skylines» lansert. Spillet lar deg være ordfører i din egen by. Din oppgave er å få stedet til å blomstre eller visne. Det er helt opp til deg om du klarer å holde skuta på rett kjøl.

Det fikk oss i NRK til å lure på om vi kunne bruke spillet som et verktøy. Hva om hvem som helst kunne være ordfører for en dag? Med «reelle» konsekvenser?

Sammen med gamerne Håkon Jacobsen og Ove C. Møller-Nielsen, som samlet sett har flere tusen timer i Skylines, har vi i to måneder rekonstruert Narvik, Hamar, og Molde. Selv om ikke hvert enkelt bygg er eksakt kopi som i virkeligheten, så er både landskap og plassering nokså likt.

Dessverre er ikke «Cities: Skylines» gratis, men for å kunne realisere prosjektet måtte vi benytte en allerede tilgjengelig løsning.

Bygget fra bunnen av

Jacobsen og Møller-Nielsen har stått for mesteparten av modelleringen, men vi har også fått god hjelp fra internasjonale gamere til å gjenskape signalbygg fra hver by.

For å gjenskape byene ble det tatt utgangspunkt i topografi (beskrivelse av terrengforhold som høyde, vann, vegetasjon og liknende). Veinettet i byene er så basert på veidata fra Google Maps.

Resultatet er kjente norske byer som har nesten samme veinett og landskap som i virkeligheten. Det er nærmest umulig å få til 100 prosent likhet, men Ove og Håkon har gjort en imponerende jobb med detaljeringen.

Etter at veinett og landskap var på plass, gjenstod det å plassere ut alle av byenes bygg. Spillerne valgte å starte med signalbyggene. Resterende bygg ble plassert manuelt, eller “plopping” som er det riktige uttrykket.

Etter utbygging ble byene testet for å se om de fungerer som forventet. Det er ganske så mange assets (brukerutvikla objekter) og modifikasjoner i bruk. Derfor var det ekstra viktig å kontrollere at simmene (innbyggerne) oppførte seg som normalt, og at vi ikke hadde ødelagt spillmekanismen.

Bybyggerne har også forsøkt å få innbyggertallene til å samsvare. Det har vært noe utfordrende på grunn av spillets mekanismer.

Hamar har rundt 38.000 innbyggere i spillet, men det bor cirka 29.000 i virkeligheten. Årsaken er at antall beboere i de virtuelle boligene er litt annerledes enn i virkeligheten.

Men det gir et yrende folkeliv i den simulerte byen. Folk som trenger utdanning, jobber, et sted å bo, kollektivtilbud og alt annet som er nødvendig for å trives.

Du er ordføreren

Fredag 30. august viser NRK tre lag som skal konkurrere om å utvikle sin by. Hvert lag består av gamer, lokalpatriot og kjente profiler.

Lag Narvik: gamer Kasper Mork Lunde, artist Jenny Jensen og komiker Thomas Leikvoll.

Lag Molde: gamer Ole Jørgen Nordvik fra P3 Gaming, kickboxer Mette Solli og NRK-profilen Torfinn Borkhus.

lag Hamar: gamer Emilie Helgesen, Harald Eia og operasanger Bernt Ola Volungholen.

Lagene må samarbeide og prioritere mellom helse, utdanning, kollektivtrafikk og andre offentlige tjenester. Ikke minst må de sørge for at budsjettet er i balanse.

Simmene i byene kan bli utålmodig. Da risikerer lagene frustrerte innbyggere som flytter ut av byen, eller blir tydelig misfornøyde. Det kan føre til mindre penger inn i kommunekassa.

Lagene kommer til å konkurrere om å ha de lykkeligste innbyggerne, flest utdanna, flest sysselsatte, fokus på kollektiv eller bilister og mye mye mer. Og du som seer kan være med å stemme.

Dette har aldri blitt gjort tidligere, som vi vet om, og vi gleder oss til å spille sammen med dere.

De store spørsmålene

I spillet og konkurransen må man bestemme hva inntektene skal brukes til, hvilke prioriteringer som burde tas og hvordan byen skal utvikles.

Blir det casino midt i Narvik sentrum? Eller dukker det opp atomkraftverk ved vikingskipet?

Uenig i bomstasjonene som står plassert i byen? Riv dem! Men det har konsekvenser. Mindre inntekter.

Foretrekker du vindkraft som strøm? Vær så god. Bygg så mange du har råd til, men også det har konsekvenser.

Spillet har også en slags alternativ sosiale medier-funksjon som pinger deg med tilbakemeldinger fra innbyggerne. Tar du upopulære valg, så pleier det som oftest å komme en beskjed fra folket. Naturligvis får du høre det hvis innbyggerne mener du har tatt riktige grep.

Det er klart at lokalpolitikk og politikk generelt handler om så mye mer enn hva som er mulig å gjøre i et spill. Skylines har også sine begrensninger og mekanismer som vi må forholde oss til.

Men vi håper at spill som et verktøy kan være en morsom måte å lære mer om politikk og byutvikling.

Steg for steg – slik kan du prøve selv

OBS – du må ha spillet installert for å kunne laste ned byene. Klikk her for å komme til kartene, i beskrivelsen er også oppskriften for å laste ned byene.