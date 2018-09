Derfor ser folk på andre som spiller dataspill

Nicholas Korsgård fra Bodø ble nylig headhuntet til Sveits for å bygge opp et profesjonelt lag til League of Legends. Det har startet en diskusjon rundt hele konseptet esport. Da hiver både skeptikere og støttespillere seg på.

Når jeg holder foredrag for voksne mennesker ser jeg alltid en god porsjon hoderystende publikummere når jeg snakker om spillbransjen. Og da spesielt den delen som handler om det å se på at andre spiller.

«Sitte og se på andre spille?» «Hvorfor spiller de ikke selv i stedet?»

Kaster du stein i glasshus?

Jeg pleier å svare dem med et nytt spørsmål: «Ser du av og til på fotball eller annen sport på TV?» Svaret er nesten alltid ja. Og jeg følger da opp med at det ikke er så stor forskjell. Noen smeller da tilbake at ski og fotball handler om fysiske prestasjoner. Og jeg fortsetter: «Har du noen gang sett på sjakk eller kunnskapsspill på TV?» På grunn av Magnus Carslens prestasjoner de siste årene er svaret på det spørsmålet som oftest også ja.

Da nærmer vi oss et punkt hvor selv den mest skeptiske skjønner at det å se på både idrett, sport og dataspill handler mye om å la seg imponere og fascinere av andre som har særdeles gode evner innen et felt der de kan konkurrere.

Ferdigheter øker gleden

Og ofte er det slik at dersom du selv har kunnskap og ferdigheter innen sporten du ser på så blir det enda mer spennende. Jeg lar meg imponere mye mer av alpint enn av fotball. Enkelt og greit fordi jeg selv har stått mye alpint og dermed i større grad forstår hvor vanskelig det er det de driver med i de bratte bakkene.

Så neste gang jentungen, guttungen eller naboen sitter og ser på andre spille spill så er det nå kanskje litt lettere å forstå.

Ikke riv dem av banen

Det samme gjelder forsåvidt når middagen er klar og poden selv sitter og spiller og sier «vent, jeg er midt i en runde». Det kan være fristende å røske kontakten ut av datamaskinen og tørt si at du må komme nå!

Det er omtrent like hyggelig som å løpe ut på fotballbanen midt i en kamp og dra stakkaren av banen mens han eller hun smertefullt ser sitt lag tape fordi de plutselig var en viktig spiller i manko.

Lær deg litt mer

For foreldre som har vokst opp uten å spille selv kan det være vanskelig å sette seg inn i dette som er en ganske annerledes verden.

Men debatten de siste ukene har løftet diskusjonen dit at vi også kan få en del gode råd både fra profesjonelle spillere og fra forskere. Det kommer også til å bli mye å lære fra P3GAMING. Som på de fleste områder hjelper det med kunnskap og forståelse.

Så da er det bare å lese seg opp og ta testen.

Kjenner du deg igjen? Har du noen råd til å hjelpe voksne å forstå?