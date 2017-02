John Oliver kjøper reklameplass for å opplyse president Trump

Den britiske komikeren John Oliver kommer med kraftige stikk til president Donald Trumps holdninger til fakta. Og en potensiell løsning på problemet.

Komikeren John Oliver har hatt stor suksess med HBO-serien Last Week Tonight, og hver episode inneholder et tematisk dypdykk som i blant føles svimlende likt god, tradisjonell gravejournalistikk.

HBO-serien hadde i natt sesongpremiere, og deler av episoden var naturlig nok viet til den nyinsatte amerikanske presidenten.

Segmentet som er publisert på YouTube tar blant annet for seg hvordan Trump forholder seg til fakta, og stiller spørsmålstegn ved at presidenten tilsynelatende velger å tilegne seg informasjon fra tabloide TV-programmer i stedet for offisielle kilder i statsapparatet.

Oliver tar også for seg at nettsider med et tidvis svært fleksibelt forhold til virkeligheten, som Infowars og Breitbart, blir sett på som objektive kilder til informasjon av presidenten, og at etablerte og kritiske nyhetsorganisasjoner som CNN og The New York Times blir stemplet som «fake news» av presidenten.

Kjøper reklameplass

Halvveis ute i segmentet klipper John Oliver til et opptak fra Air Force One, hvor Trump blir fotografert og intervjuet av et stort pressekorps. I bakgrunnen hører vi en TV-reklame, som Oliver har klart å spore tilbake til TV-kanalen Fox News. Mens Trump blir intervjuet, ser han altså på TV. Reklamen er denne:

Dette gav tydeligvis gjengen bak Last Week Tonight en idé: Siden Donald Trump i stor grad sitter foran TVen store deler av dagen, hvorfor ikke kjøpe opp litt reklameplass og fylle det med innhold som presidenten kan ha godt av å tilegne seg?

Så det er nettopp det de har gjort: I reklameinnslagene på TV-programmene New Day, Morning Joe og Fox & Friends har Last Week Tonight kjøpt reklameplass som blant annet forklarer hvordan atomprogrammet er bygget opp (siden Trump tydeligvis ikke vet dette), og at den amerikanske arbeidsledigheten faktisk ikke er 42 prosent (i desember 2016 var den 4.7 prosent).

Du kan se reklamene fra rundt 21 minutter ute i innslaget, men det er en såpass god blanding av informativt og underholdende at det kan være verdt å få med seg hele.

Hvorvidt Donald Trump får med seg innholdet i reklamene vites ikke ennå, men ideen er uansett morsom og appellerer til Last Week Tonights publikum.