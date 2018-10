Vil du snakke med NRK?

Red.anm. Marit jobber som produktutviklingssjef for NRK Radio, og det er hennes team som utvikler nye lyd-tjenester for NRK; NRK Radioappen, nettradio og tjenester for (smart)høyttalere.

NRK har laget en «app» for smarthøyttaleren Google Home, som akkurat ble lansert i Norge på norsk, men det er ikke så enkelt å selv finne ut av alt den kan gjøre. Vi har derfor laget en introduksjon til hva du kan forvente av å snakke med oss.

Det som kan være greit å vite er at smarthøyttalerne har en digital assistent man snakker med, og en mobilapp hvor man kan endre innstillinger og større endringer.

For å høre hva vi har i vår «action», som en app heter i Google Home-universet, kan du si «OK Google, snakk med NRK». Da vil Silje Nordnes fra P3morgen første gang fortelle deg hva vi kan by på, og det er dette som forteller Google Home at du ønsker å være inne i vårt univers.

I appen har vi lagt inn NRKs radiokanaler, podkaster og en rekke ulike nyhetssendinger.

Når du er i NRKs app kan du for eksempel be om å spille en radiokanal ved å si «spill NRK P1 Trønderlag» eller «NRK P13».

Du kan også be om en av våre mange podkaster ved å si navnet til den du ønsker å høre på; Ekko, Radioresepsjonen, Elefanten og Mandag hele året er noen av mine personlige favoritter.

Dersom du ikke er «inne i» NRK-apen, kan du si:

OK Google, spør NRK om å spille P3

… spør NRK om å spille Elefanten

… spør NRK om å spille Dagsnytt 18

Du kan også spørre om «hjelp», da vil Silje prøve å bistå deg.

Hva er en smarthøyttaler?

Smarthøyttalerne er talestyrte høyttalere som benytter seg av kunstig intelligens til å gjenkjenne hva vi sier, finne ut av vi vil ha, og svare oss. Det er et stort sprik i hvor teknisk modne de er, men alle assistentene på markedet nå har klare begrensninger. Det er de digitale assistentene som er hjernen i høyttalerne, og de blir snart å finne i andre dingser som smarttelefoner og biler. Apples digitale assistent Siri snakker allerede norsk i deres mobiltelefoner.Smarthøyttalere brukes i hovedsak til to formål: praktiske ting som vekking, hus-styring og kjøkkentimer og til å konsumere innhold som musikk, radio, nyheter, podkast, og værmeldinger.

Få siste nytt

Både Google Home og Amazon Alexa gir deg mulighet til å høre våre korte nyhetsoppdateringer som oppdateres minst en gang i timen gjennom hele døgnet.

NRK Nyheter har jobbet spesielt med sine morgenoppdateringer for at du skal kunne starte dagen med et bilde av hva som har skjedd mens du sov og hvilke nyhetssaker som vil prege dagen. I tillegg kan du få nyheter fra NRK P3nyheter gjennom dagen. Og snart kommer det nyheter fra NRK Sàpmi.

Du setter opp de nyhetssendingene du vil ha i nyhetsinnstillingene på mobilen i appene som hører til henholdsvis Alexa og Google Home.

På Google Home velger du de nyhetene du ønsker under Innstillinger og Nyheter i Google Home-appen på mobilen din:

Du får nyhetene ved å si: «Ok Google, gi meg nyhetene».

Nyheter på Alexa

På Alexa, som foreløpig kun snakker engelsk, finner du «NRK News in Norwegian» som en ferdighet som kan legges til din høyttaler. Legger du til ferdigheten får du mulighet til å legge opp en eller flere av våre nyhetssendinger i din egne nyhetsstrøm, såkalt News Flash Briefing.

Endringer av rekkefølgen på nyheter gjør du i appen: Settings — > Flash Briefing — > Scroll ned til for eksempel «NRK Finnmark».

Du får nyhetene ved å si: «Alexa, give me the news» eller «Alexa, flash briefing».

Hør lokale nyheter når det passer deg

Mens kaffen trakter og brødskiva går ned på høykant kan du nå bli oppdatert på de lokale nyhetene.

NRKs distriktskontorer eksperimenterer med egne morgenoppsummeringer på etpar minutter. Vi ønsker at du som lytter kan få en rask oversikt over de viktigste lokale nyhetene, samtidig som du gjør deg klar for dagen. Og vi gir deg såklart lokale nyheter gjennom dagen.

Vi er i en tidlig fase, derfor tester vi fortsatt ut innhold og format på morgenoppsummeringen, så gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes.

Utenom morgenen oppdateres nyhetene hver time fra klokken 10 til 13. Vi eksperimenterer også med mulige oppdateringer utover ettermiddagen, men det så langt ikke avgjort hva som vil skje her.

For å sette opp lokalnyheter på din Google-enhet går du til nyhetsinnstillinger i Google Home-appen, se fremgangsmåten beskrevet lengre oppe for full gjennomgang.

For Alexa har vi lokale nyheter via NRKs skill som heter «NRK News in Norwegian». Etter at du har lagt til denne kan du legge til lokale nyheter som følger med.

Det gjør du i appen via: Settings –> Flash Briefing –> Scroll ned til for eksempel «NRK Finnmark».

Du får nyhetene ved å si: «Alexa, give me the news» eller «Alexa, flash briefing».

Få innhold etter humøret

Vi har valgt ut tre spillelister, fordi det er lettere å forholde seg til tre valg enn flere når du kun får presentert valgmuligheter med lyd. Vi har sett på hva som motiverer til lytting. Å slappe av, bli underholdt eller høre en god historie sier mer om opplevelsen av innholdet og hva lytteren får igjen for å sette igang noe.

Du kan for eksempel si: «Ok Google, spør NRK om å slappe av». Da vil vi hente fram programmer som Radioresepsjonen, Ulrikkes Univers, Lørdagsrådet, Tazte priv eller The Kåss Furuseths.

Sier du en «En god historie», da spiller vi en god radiodokumentar fra Radiodok eller P3 Dokumentar, Purk eller skurk eller BBC-samarbeidet Death in Ice Valley for deg.

Sier du «Litt smartere», får du innhold fra Ekko, Kjente bøker på 4 minutter, Sånn er du eller Abels tårn.

Dette er innhold vi jevnlig oppdaterer, og vi håper du finner din nye favoritt her.

Ennå tidlig

Vi er bare i startgropa med å ta i bruk de unike mulighetene som ligger i en smarthøyttaler: mulighet for dialog, for et mer personlig innhold, mulighet for å kunne interagere med, hoppe i eller berike innhold og tjenester. Samtidig er det flere utløste utfordringer som holder tilbake smarthøyttalere.

For en grundigere gjennomgang har jeg skrevet om hva vi i NRK tenker om den balansegangen, men under følger noe av det viktigste å ha i bakhodet når vi snakker om smarte høyttalere.

Flere mediehus i og utenfor Norge, inkludert oss i NRK, eksperimenterer med stemmestyrte tjenester, og vi er spente på hvordan de vil mottas av dere.

Tas smarthøyttalere veldig godt imot av publikum vil det bety at NRK, og sikkert andre aktører, bruker mer ressurser på å lage mer stemmestyrt innhold og tjenester.

Mange vil nok bli skuffet av hvor «enkle» de digitale assistentene er, og at de er enda noen hakk sløvere på norsk enn engelsk. Det er noe Eirik i NRKbeta har påpekt i en kommentar tidligere denne måneden. Der spør han blant annet om de gjør nok nytte for seg.

Parallelt med NRKs arbeid med smarthøyttalere, foregår det også mye innen personalisering og innlogging på tvers av våre ulike apper. Det, sett i sammenheng med at Amazon og Google forbedrer sine assistenter, vil gjøre at lytteropplevelsen sannsynligvis bli mye bedre med tiden.

Vi er ennå helt i starten av arbeidet med å utvikle apper for smarthøyttalere, men det er utrolig kult å vise dem fram. Jeg ser fram til å lese hva dere synes i kommentarfeltet.

Saken er oppdatert med mer informasjon om P3nyheter og samiske nyheter.