Er det kø? 550 webkamera kan hjelpe deg med svaret

Det er ikke alltid lett å planlegge dagen, men Statens vegvesen har kamera over hele landet som kontinuerlig forteller deg hvor lett trafikken flyter.

Selv kjører jeg ikke ofte, men når jeg først gjør det sliter jeg med å planlegge hvor lang tid kjøreturen tar. Ofte stoler jeg blindt på Google Maps eller en av de andre kart-appene, men det innebærer jo også en form for datadeling med verdens mektigste bedrifter.

Det er heller ikke alltid lett å skjønne hvor mye forsinkelser gult, oransje, og rødt innebærer. Hvor ille er det liksom? I tillegg gir ofte de ulike kart-appene ulike estimat for når man er fremme, noe som gjør meg forvirret.

Derfor ble jeg positivt overrasket over hvor enkelt det er å få en videostrøm av noen av de store hovedfartsårene i Norge. Faktisk har Statens vegvesen 550 webkamera som med jevne mellomrom sender bilder eller en videostrøm.

En rekke ferjekaier har også kameraer, noe som gjør det lettere å planlegge utflukter der venting på neste båt står for en betydelig del av reisetiden.

– Vi startet med ca. 50 kameraer ved lanseringen i februar 2017, og det ligger nå en ca. 130 kameraer ute med video. Vi antar at det i løpet av ett til to år kanskje er aktuelt å kjøre video fra 200 til 250 webkameraer. De resterende kameraene vil det kun bli hentet bilder fra, skriver Thor-Anders Amundsen, til meg på epost.

Bare med å sette opp et bokmerke i nettleseren på mobilen eller datamaskinen kan jeg enkelt få oversikt over de stedene jeg er mest interessert i. Hvis jeg var to hakk mer nysgjerrig kunne jeg også ha satt opp strømmene permanent på en skjerm i hjemmet.

Ifølge vegvesenet vil det skje noen oppgraderinger av systemet på høsten som vil gjøre at de kan ha flere videostrømmer. På flere av stedene hvor det ikke oppdateres til en fullverdig videostrøm vil bildene oppdateres oftere. Et anslag fra Amundsen i vegvesenet er at de bildene som nå oppdateres en gang i timen, sannsynligvis vil oppdateres rundt en gang i minuttet.

Synes du dette er artig kan du sjekke det ut kartet over Norge. Amundsen har også lagt ved en liste (csv) over alle kameraer som er satt opp med en kontinuerlig videostrøm.

Det å ha hundrevis av kamera rundt i Norge høres jo ut som det kan være et personvernproblem, hvordan har dere løst dette?

– Det vi har gjort i praksis er å aktivt skru ned kvaliteten på selve webkameraet. På denne måten så henter vi aldri et bilde eller video som fanger opp registreringsnummer eller er godt nok til å kjenne igjen ansiktet til dem som kjører forbi.

– Vi sladder også aktivt private områder og hus slik at man ikke skal føle seg overvåket av våre webkameraer.