Slik laget jeg «Trønderværet minutt for minutt 😜»

Jeg satte opp et kamera til å ta bilde av himmelen over Trondheim én gang i minuttet hele juli. Og hvis du selv har vært i trønderhovedstaden i mer enn en halv dag, vil du antagelig kjenne deg igjen i «Trønderværet minutt for minutt 😜». Her forteller jeg hvordan jeg laget filmen, og hva jeg lærte underveis.

Rett før vi dro på ferie 1. juli satte jeg opp et kamera som tok bilde ut av stuevinduet hvert eneste minutt gjennom hele ferien.

53 000 bilder (og en god del kopper te) senere har jeg satt sammen dette til en timelapse-video, og valgt ut et lite strekk fra hver dag gjennom hele juli.

Den ferdige videoen er her:

Gjør det selv

Det er ikke veldig vanskelig å gjøre noe slikt selv – det krever bare endel tid og arbeid.

Om du skulle ha lyst til å prøve noe liknende selv, har jeg laget en gjennomgang av hvordan jeg har gjort det og hva jeg lærte underveis.

Selv er jeg grafiker, producer og fotograf i NRK i Trondheim. Jeg liker å vise det som ikke er så lett å se med det blotte øye, og har blant annet laget serien Øyeblikket. Ofte jobber jeg med spesialkameraer og teknikker, som highspeedkamera, nattkamera, macro og timelapse.

Til denne videoen bruker jeg en helt vanlig speilrefleks koblet til en PC.

Utsikt til trøndervær

Fra huset vårt har vi utsikt til store deler av himmelen over Trondheim – og dermed også mye av det vi kaller trøndervær; alle typer vær på én dag.

Helt siden siden jeg så videoen der Eirik Solheim tok bilder gjennom et helt år, har jeg hatt lyst til å lage en lang timelapsevideo.

Men det kan være slitsomt å leve sammen med et speilreflekskamera som står i stua eller på soverommet og knipser bilder døgnet rundt, så jeg bestemte meg for å gjøre mitt lille eksperiment mens vi selv var på ferie.

Opptak

Jeg satte opp en Canon 7D speilrefleks med en 18 mm linse helt inntil vindusruten, og dekket til med svart stoff rundt (Jeg kan se at jeg ikke fikk dekket helt til; noen ganger ser man en refleksjon av noe rødt under kamera). Kamera koblet jeg til PC’en via USB.

Opptaket ble gjort med Canons egen programvare for kamerastyring EOS Utility, og en stor ekstern harddisk.

Jeg valgte innstillingen blenderprioritet, og satte blender på fast 5.6. Og så var det opp til kamera å justere lukkertiden utifra lyset. Å bruke blenderprioritet sikrer at ikke dybdeskarpheten går opp og ned. ISO satte jeg til 200. Jeg hadde egentlig tenkt å sette den på 400 for å ha litt å gå på uten for mye støy, men bommet litt. Heldigvis gikk det bra, siden trøndernatten er såpass lys i seg selv.

Intervallet ble satt til 1 bilde pr minutt.

Bildene er tatt i RAW-format for å ha mer å gå på i etterarbeidet.

Og så var det bare å sette i gang kamera til å jobbe mens vi reiste på ferie.

Da vi kom tilbake etter tre og en halv uke og jeg så at systemet fortsatt sto og tok bilder ble jeg faktisk litt overrasket. Jeg hadde regnet med at det skulle ha stoppet opp på en eller annen måte. Jeg feiret det med å skru opp til ett bilde hvert 15. sekund for de siste tre dagene.

Bearbeiding

Resultatet av denne måneden med opptak var totalt 53 000 bilder i RAW-format.

Disse delte jeg inn i 31 mapper, én for hver dag.

Mappene la jeg inn i Adobe Lightroom, og brukte LRTimelapse for å gjøre noen små justeringer på hvitbalansen på natten og til å ta bort flicker i overgangene mellom lyse og mørke bilder.

LRTimelapse er nærmest som et tillegg til Lightroom hvor du kan sette keyframes og justere alt av parametere i Lightroom, og så justerer LRTimelapse alle filene mellom de to keyframene dine, slik at eksponeringen f.eks. gradvis blir mørkere, eller at hvitbalansen holdes jevn selv om lyset skifter. Den kan også ta vekk flicker.

Deretter kjørte jeg ut alle bildene som jpg, og fikk LRTimelapse til å sette sammen en video i full kvalitet (5184×3456; ca 5K) i ProRes 422 HQ-format.

Redigering

Videoene la jeg inn i Adobe Premiere i full oppløsning.

Jeg ville gjerne bruke værdata for de ulike dagene til å gi mer vær-kontekst, så jeg hentet makstemperatur, regn og vind for nærmeste værstasjon (ca 1,5 km unna huset mitt) fra yr.no og la på dette på som grafikk oppå videoene for hver dag.

Når jeg hadde lagt på alt, valgte jeg ut ca 3,5 sekunder fra hver dag, klippet bort resten, og slik satt jeg igjen med lengden av videoen.

Deretter la jeg denne sekvensen inn på en HD-tidslinje, slik at jeg kunne zoome og forandre bildeutsnittene så de matchet musikken sånn noenlunde.

Det var så mange fine skyer og solnedganger her at jeg måtte selvfølgelig også lage en fullengdeversjon for spesielt interesserte. Den delte jeg inn i kapitler, så man kan trykke seg rett til dagen man vil se.

Hvordan bruke 38 minutter råmateriale?

Det vanskeligste var å finne ut hvordan jeg skulle fortelle historien så det kunne være gøy å se på det.

En av løsningene jeg prøvde var å speede opp den 38 minutter lange originalvideoen til 1 minutt og 30 sekunder. Det funket ikke i det hele tatt; alt gikk så fort at du ikke så noe som helst.

Det løsnet først da jeg fant ut at jeg måtte velge litt fra hver dag, og heller legge inn en bevegelse som var kontinuerlig uansett hvilken dag det var, den såkalte Ken Burns-effekten.

Etter at jeg fikk på lyd og la inn litt bevegelse er jeg ganske fornøyd, rett og slett.

Og da NRK Trøndelags Facebook-side delte den ferdige videoen, var det gøy å se hvordan været engasjerer:

Om jeg skulle gjort det hele på ny, skulle jeg gjerne hatt enda mer vidvinkel.

Og kanskje også hatt kamera stående utendørs; 3-lags isolerglassvinduer er ikke noe særlig med solen rett i linsa – du får litt doble horisonter og slikt. I så fall måtte jeg antagelig hatt en liten varmedings (som jeg ikke vet om finnes) foran så jeg unngikk dogg – gjerne med et lite tak også – så ikke det ble så mye regn på linsa.

Og det hadde jo vært fett å ha fått til en kjøring i tillegg – men det blir mye styr med så lange tidsrom – så alt i alt: Fornøyd.

Jeg synes også jeg har lært noe nytt om trønderværet. Det som er gøy å oppdage når man ser den lange videoen, er at på dager der det er meldt dårlig vær kan det være en regnbyge som varer en time, men så i løpet av dagen titter solen fram også – og på samme måte kan du ha null regn, men likevel har du en liten lokal byge. Så været er ikke så ille likevel – og skyene er helt fantastiske når de danser over himmelen.