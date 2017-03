Når alt du sier blir brukt mot deg: FBI-sjefen og Instagram

FBI-sjef James Comey nevnte sin anonyme Instagram-konto. Det burde han kanskje ikke gjort.

Det er ingen hemmelighet at Comey er glad i eget privatliv, og vi har tidligere omtalt hvordan han selv bruker limbånd for å dekke webkameraet sitt.

Onsdag deltok Comey på en middag i regi av organisasjonen Intelligence and National Security Alliance, hvor han nærmest i forbifarten nevnte at han hadde en konto på Twitter og Instagram – der med beskjedne ni følgere.

Fun fact: #FBI director James #Comey is on twitter & apparently on Instagram with nine followers. pic.twitter.com/lDIFirzVeh

— Kevin Rincon (@KevRincon) March 30, 2017