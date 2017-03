Hjelp oss å teste NRKs nye forside

Red.anm. Øyvind Johannessen er fagansvarlig for digital design i NRK medieutvikling og har vært designer for den nye forsiden til NRK.no.

Snart får forsiden av NRK.no et splitter nytt utseende. Vi skal gi deg akkurat det samme, gode innholdet, men vil presentere dette for deg på en tydeligere og bedre måte enn før. Skal vi få til dette, er vi avhengig av å høre din mening: Hva synes du om det nye designet?

Du kan teste her.

Bakgrunnen for valgene vi har tatt finnes i all kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom brukerintervjuer, brukertester, statistikk og god gammeldags prøving og feiling. Her er en kort introduksjon til de tre temaene vi har hatt aller størst fokus på for å lage en best mulig forside for deg.

Du vil ha oversikt

Besøket ditt på forsiden varer i gjennomsnitt bare 19 sekunder. Da vil vi bruke tiden godt når du først er inne. Helt i toppen av siden finner du en stripe hvor de siste nyhetsmeldingene om stort og smått tikker inn. Disse er klikkbare og tar deg inn til vårt nyhetssenter. Så gjør vi plass til et stort hovedoppslag som presenterer den viktigste saken akkurat nå. I nærheten av den har vi lagt til en boks vi kaller «Nyhetene – kort oppsummert». Her får du som raskt vil ha en oversikt over nyhetsbildet en kortfattet oppsummering. Kjekt for deg som har dårlig tid, men gjerne vil få med deg dagens største saker.

Til sammen danner disse tre elementene en topp hvor du får det siste som har skjedd, det viktigste som har skjedd og en oppsummering av helheten. Målet er selvsagt at du raskt kan oppdatere deg på nyhetsbildet og forstå hva som rører seg der ute – kort sagt skaffe deg oversikt.

Du vil vite hva slags innhold du klikker på

Når du scroller gjennom forsiden vår er det viktig at du oppfatter hva du ser på og at øyet ditt intuitivt kan skille ulike typer innhold fra hverandre. Hva er viktig, hva er siste utvikling i en sak, hva er underholdning? På den måten kan du raskt oppdatere deg på nyhetsbildet eller finne annet interessant innhold.

Forsideredigererne våre jobber hardt hver dag for å gi deg en blanding av det ferskeste, viktigste, beste og morsomste NRK har å tilby. På forsiden presenterer vi et bredt spekter av innhold. Alt fra de ferskeste nyhetene til kuriøse norske TV-øyeblikk fra 70-tallet. Vårt nye design gjenspeiler denne bredden på en bedre måte enn vi klarer på dagens forside.

Vi slår to fluer i en smekk når vi hjelper deg til å forstå hva du får bak klikket og samtidig viser frem bredden i innholdet vårt.

For innhold som trenger ekstra merking legger vi på et ikon som sier noe om hva slags innhold du får bak klikket . Ikonet bor inni en stor fylt sirkel som får en gjenkjennbar farge.

På innhold som inneholder direktesendinger eller som oppdateres løpende er sirkelen rød og pulserende.

For innganger til NRK TV og NRK Radio gjenbruker vi selvsagt designet fra disse tjenestene. Vi vil at de skal skille seg ut og sørge for at du ikke klikker på noe du tror er en artikkel, men som viser seg å være et 50 minutters TV-program.

Hendelser og tid på døgnet får prege forsiden

På morgenkvisten vil de fleste lese nyheter og finne ut av hva som har skjedd mens de sov. På ettermiddagen vil mange gjerne vite hva som har skjedd i løpet av dagen og forstå hvorfor. Ved store nyhetshendelser trenger du å kjapt oppdatere deg på hva som har skjedd, og skaffe deg oversikt over hendelsen. På kveldstid og i helger vet vi at mange gjerne leser litt lengre saker, leter etter noe bra å se på TV, eller bare vil se det morsomme klippet alle snakket om rundt lunsjbordet.

Med så mye kunnskap om hvordan du bruker oss er det viktig at vi designer etter dine behov. Derfor har vi bygd en forside som kan endre seg mye i takt og tone gjennom dagen, etter nyhetsbildet eller tid på døgnet. Vi kan for eksempel løfte frem innhold på kveldstid som fikk mindre oppmerksomhet på dagen, eller samle alt innhold rundt et spesifikt tema. Bakgrunnsartikkelen, motsvaret, bildegalleriet og dokumentaren kan samles i en pakke som gir deg helheten.

Hva synes du?

Før vi erstatter dagens nrk.no med det nye designet skal vi i en periode teste hvordan det fungerer i praksis. I denne perioden vil nrk.no/ny ha en åpningstid der vi dekker det løpende nyhetsbildet mellom mellom kl. 10.00 og 15.00 mandag til fredag.

Vi vil hele tiden justere og videreutvikle forsiden. For å vite hva vi skal prioritere er vi avhengig av tilbakemeldinger fra deg. Bare sånn kan vi lage den forsiden du helst vil ha. Vi håper du fortsetter å bruke og bry deg om nrk.no, og setter stor pris på din tilbakemelding. Legg igjen en kommentar enten her i kommentarfeltet, eller i tilbakemeldingsskjemaet i bunnen av den nye forsiden.