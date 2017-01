Donald Trump avviser sak som Fake News ved å lenke til, øh… LifeZette

Når Donald Trump utsettes for svært sterke beskyldninger – hvordan velger han å svare?

Det siste døgnet har flere medier fortalt oss at russisk etterretning kan sitte på kompromitterende materiale om Donald Trump, og at det har vært kontakt mellom ham og Russland over lang tid.

BuzzFeed News deler hele dokumentet dette er basert på – med forbehold om at det er uverifiserte beskyldninger. Sjefsredaktør Ben Smith begrunner publiseringen med at dokumentene har sirkulert i lengre tid og at de ønsker å være transparente i sin journalistikk. Endel av det som fremkommer virker nærmest for vanvittig til å være sant – men så går det vel også an å si at endel av den amerikanske valgkampen aldri ville passert som troverdig i noe filmmanus.

Trump sier selv:

Selvsagt synes ikke påtroppende president Donald Trump at dette er noe særlig. Så i går kveld brukte han sin hovedkanal til verden; Twitter, til å fortelle at det hele var «#FakeNews»

Som dokumentasjon byr han på en lenke til en artikkel fra … lifezette.com

Som er fascinerende på flere nivåer

Nummer én: Hvaiallverden er LifeZette? Vi må innrømme vi ikke hadde hørt om nettstedet før dette; er det den mest solide avkreftelsen man kan by på?

Nummer to: Ved litt nærmere studier viser det seg at LifeZette er nettstedet til Laura Ingraham, amerikansk radio-talkshow-vert og politisk kommentator. I etterkant av valget ble Ingraham diskutert som pressesekretær for Trump.

It’s a big decision, but I’m at the point where, if my country needs me, and if I can do something to actually, you know, advance the Trump agenda, which is stuff I have written about now for 15 years, with trade, immigration and just renewing America, then I obviously have to seriously consider that Laura Ingraham til Fox News sitert i Politico | Ingraham wants to be more than just Trump’s flack

Nummer tre: Gravenettstedet The Intercept skrev i november at ikke alle fake news-nettsteder var skranglete bakgårdsoperasjoner i Makedonia. Noen ble også drevet av erfarne politiske spillere i sirkelen av Trumps rådgivere og konsulenter. Som … Laura Ingraham og hennes nettsted LifeZette.

Ingen av disse tre punktene beviser noe som helst. Men de forteller at det er skjellig grunn til å være oppmerksom på at #FakeNews-merkingen til Donald Trump like godt kunne henvist til artikkelen han deler. Det er noe besnærende ved at av alle mulige måter å håndtere saken på, så er det altså dette morgendagens mektigste mann tyr til.

Det viser seg imidlertid at artikkelen Trump lenker til ikke bringer dokumentasjon for at dette er fake news (utover å bruke begrepet i overskriften). Artikkelen poengterer (i likhet med BuzzFeed selv) at dette er uverifisert. Kjernen i LifeZettes artikkel er at flere har hatt saken men valgt å ikke publisere, og at det representerer et brudd på journalistisk etikk å publisere.

Hva er etisk riktig?

Og dette siste er faktisk et interessant spørsmål. Hva er journalistisk etikk? Det varierer fra land til land, men det er noen felles grunntrekk. I Norge ser det slik ut: Vær Varsom-plakaten. I denne situasjonen tenker kanskje LifeZette-skribenten på ting som at man ikke skal gå lengre enn man har dekning for, man skal ikke forhåndsdømme, at man skal vise respekt. Og det er selvsagt svært vanskelig å sjekke gehalten i et dokument som dette.

Men mer overordnet har pressen en samfunnsrolle. Den skal avdekke kritikkverdige forhold og informere ofentligheten. Hvis det beviselig er hold i dokumentet som deles, er det selvsagt åpenbart at det har offentlighetens interesse. Men selv om det ikke kan bekreftes: Dersom dette dokumentet har farget amerikansk politisk agenda den siste tiden. Og journalistisk arbeid bekrefter – ikke at påstandene i dokumentet er sanne eller usanne, men – at det er denne større storyen vi har fått glimt av, og som alt handler om. Da kan det føres en god argumentasjon for at dette – også som ubekreftede påstander – har offentlighetens interesse. ProPublica-president Richard Tofels forsvar for publiseringsbeslutningen på Twitter er et godt eksempel på sistnevnte.

Så oppsummert:

BuzzFeed News har publisert dokumentet de sitter på med forbehold om at det ikke er verifisert

LifeZette kaller dette Fake News og kritiserer etikken i å offentliggjøre et uverifisert dokument (men uten å komme med noe som kan dokumentere at dette er fake eller ei, kun forsøk på å diskreditere kilden)

LifeZette ser ut til å ha hatt koblinger til kretsen rundt Trump og har ved tidligere anledninger publisert Fake News

Donald Trump bruker denne artikkelen (som ikke be- eller avkrefter noe som helst) for å dokumentere at det hele er Fake News

Vi kan vel igjen slå fast at Fake News-begrepet er fullstendig tappet for innhold.

Forøvrig: Vi anbefaler svært varmt Jay Rosens grundige gjennomgang av utfordringene media står overfor i dekningen av Donald Trump: Mediekritiker Jay Rosens råd til amerikansk presse i 2017