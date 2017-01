Kina endrer internett slik du kjenner det

Amerikanske teknologiselskap kopierer nå kinesiske nyvinninger i stor stil. I Kina får også myndighetene full tilgang til store mengder data.

Lurer du på hvorfor apper som Facebook Messenger ofte får så mange nye funksjoner? Inspirasjonen kommer fra kinesiske alt-i-ett-apper som Wechat, Kakao talk og Line. Disse har gått fra å være chat-apper, til å inkludere banktjenester, taxi-formidling og alt mulig annet. Og bruken er massiv.

I februar 2015 skrev vi om at WeChat hadde flere transaksjoner i løpet av det kinesiske nyttårets syv dager, enn PayPal hadde i løpet av hele 2015.

The New York Times forklarer i en video ypperlig hvordan amerikanske teknologiselskap nå kopierer de kinesiske alt-i-ett-appene. Videoen er en av deres mest populære fra fjoråret:

Alle vil bli plattformer

Bakteppet er et ønske om å få sine apper til å bli mer brukt av flere. Derfor bakes det stadig flere funksjoner inn i de ulike appene.

Investor Mary Meeker gir hvert år ut en oversikt over hva som rører seg på nettet. I fjor viste hun hvor mange nye funksjoner tre av de store asiatiske meldings-appene har fått det siste året:

Kort fortalt sier videoen at Kinas internett fungerer mer som et intranett. På grunn av myndighetenes strenge sensur, finnes det ikke noe Google, Facebook eller Twitter. I stedet har kinesiske varianter av de same nettstedene – som Baidu, Youku og Sina Weibo – tatt deres plass.

Videoen sammenligner Kinas internett med en lagune hvor muterte monster har oppstått, som bærer en viss likhet med de store dyrene på havet – Facebook, Twitter og Google.

Men nå har altså tidevannet snudd, og vestlige selskaper prøver nå å kopiere mange av de kinesiske appenes unike funksjoner.

Wechat er en av disse. Appen gjør alt. Den er Whatsapp, Facebook, Skype, Uber, Amazon, Instagram og Tinder – i én app.

I tillegg gjør Wechat ting ingen av de tidligere nevnte appene gjør. Enkelte sykehus har satt opp timebestilling i appen, du kan følge med på innvesteringene dine eller få opp kart som viser hvor mye folk det er på ulike steder – for å nevne noe. Appen markedsføres aktivt i Asia, men sammenlignet med vestlige meldings-apper får den ikke mye oppmerksomhet i Norge eller vesten.

Fordi du nå kan gjøre nesten alt via eksempelvis Wechat, gjør det at de samler inn utrolige mengder data. Hva du leser, hvem du snakker med, hvor du drar, hvorfor du skal dit, hvem som allerede er der. Som ikke denne samlede oversikten var nok, er de også pålagt å utlevere den til kinesiske myndigheter.

For oss i vesten er dette skiftet mest synlig når populære apper som Facebooks Messenger, forsøker å kopiere eksempelvis Wechat. Du kan nå gjøre stadig mer i Messenger, som å bestille hotellrom og få nyheter.

Til sist minner New York Times om at innsamling av så mye data som Wechat nå har, legger grunnlaget for en verden med total overvåkning. Ikke ulikt den vi kjenner fra George Orwells bok 1984.

Det kan være verdt å tenke på, neste gang det dukker opp en ny funksjon i en av meldings-appene du bruker.

Hør NRKbeta og NRKs Asia-korrespondent snakke om Wechat og det kinesiske internettet: